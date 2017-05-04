Участники фотокросса посчитали укромные уголки Кунгура
Участники краевого фотокросса создали карту «Укромные уголки Кунгура». Из 40 фотографов - 12 мастеров из Перми, остальные - студенты Кунгурской «художки», члены фотоклуба «Сылва», фотолюбители. Для участников фотокросса подготовили экскурсии, фотосессии, мастер-классы. Снимали с колокольни Тихвинского и Преображенского храмов. Отправлялись в пешие прогулки, выискивая те самые кадры, которые и войдут в проект «Укромные уголки Кунгура», участники сами разработали проект и дизайн карты. Мероприятие прошло в рамках социо-культурного проекта «Кунгур - центр культуры Пермского края-2017» при поддержке министерства культуры Пермского края и администрации Кунгура.
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