В Лысьве ликвидирован наркопритон

В Лысьве вынесен приговор в отношении девяти граждан. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 20 преступлений – в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в составе организованной группы, а также содержании наркопритона. Установлено, что противоправная деятельность была организована двумя братьями. Впоследствии они вовлеки в состав группы ещё несколько человек, в задачи которых входил сбыт наркотиков на территории города. Деятельность проводилась с декабря 2014 по март 2016 года и была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При задержании оперативники изъяли около 300 граммов запрещённых веществ. Всего злоумышленникам удалось реализовать более 745 граммов наркотических средств. Суд приговорил виновных к различным срокам наказания - от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 10 месяцев. Кром этого они обязаны заплатить штраф в размере от 450 до 500 тысяч рублей.