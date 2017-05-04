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В Перми запущены 5 из 11 фонтанов

фонтан

В краевом центре запущены 5 из 11 фонтанов. Сейчас уже работают Театральный фонтан, фонтаны в сквере Уральских добровольцев, у Дворца культуры им. Солдатова, в парке им. Чехова. В полную силу заработал и новый светодинамический фонтан на Тихом Компросе. Репертуар Театрального фонтана на эспланаде в этом сезоне пополнится пятью новыми мелодиями, уже сейчас можно услышать три из них: Nirvana «Smells like teen spirit», David Garrett «Dangerous» и «Swan Lake Theme». Еще две мелодии будут записаны в ближайшее время. В штатном режиме Театральный фонтан будет давать концерты ежедневно: в будни один раз в 22:45, по выходным три раза – в 20:45, 21:45 и 22:45. Ежемесячно будут проводиться остановки для проведения профилактических работ, также возможно изменение режима работы на праздничные дни. До 9 мая планируется подключить и остальные фонтаны города, в том числе и самый старый фонтан в сквере у театра оперы и балета, которому в этом году исполняется 110 лет.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 10:13 в рубрике - Новости радиоканалов

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