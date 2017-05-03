Пермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лес
В 2017 году Пермскому зоопарку исполняется 90 лет! В честь этого сотрудники учреждения выпустят в Черняевский лесопарк 5 зайцев-беляков, что вдвое увеличит количество зайцев на этой особо охраняемой природной территории.
"Мы узнали, что в Черняевском лесу осталось всего пять зайцев, тогда мы и решили поделиться нашими. Но, даже если зайцев станет 10, это все равно очень мало для такой территории", - говорит Елена Бурдина, пресс-секретарь зоопарка.
Мероприятие пройдет сегодня на территории лесопарка около водоема «Золотые пески». Там сотрудников зоопарка встретит лесничий и отвезет к месту выпуска животных.
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