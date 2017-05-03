Березники: предстоит переселить порядка 2 тыс. семей

Глава Прикамья Максим Решетников посетил с рабочим визитом Березники. В рамках поездки глава региона проверил ход строительства микрорайона «Любимов» и провёл совещание по вопросам переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». Планируется, что летом этого года будет сдано еще 3 многоэтажных дома. Всего же в этом году предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 2 тыс. семей. Во втором квартале 2017 года начнется возведение второй очереди жилого комплекса – проектная документация на 6 домов уже прошла госэкспертизу. Глава региона отметил, что в апреле по итогам встречи с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым был успешно решен вопрос финансирования проекта. Глава региона поставил задачу максимально синхронизировать строительство домов и возведение объектов социальной, дорожной, спортивной инфраструктуры. На территории микрорайона будет возведено еще два детских сада, строительство одного из них уже ведется. Кроме того, планируется строительство средней школы на 1224 места, в которой будет 2 бассейна и спортзал с современным оборудованием. В рамках рабочей поездки глава региона также посетил производственную площадку предприятия «АВИСМА» в Березниках. Кроме того, состоялось совещание по вопросу реконструкции детской больницы в Березниках и встреча с активом Городского Совета ветеранов.