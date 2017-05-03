Пожароопасные выходные
За выходные в Прикамье произошло 32 пожара, погибли 5 человек. Сразу два пожара со смертельными исходами произошли в воскресенье, 30 апреля: в Оханском районе 69-летний местный житель сгорел в собственном доме. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электроприборов. В Нытвенском районе на станции Чайковская на пожаре погибла 81-летняя женщина. Огонь полностью уничтожил дом, пристрой к нему и баню. Причина – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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