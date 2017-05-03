В киноцентре «Премьер» 8 и 9 мая пройдет акция «Кино в дни Победы». Зрители увидят советские фильмы о войне, а также смогут попасть на российскую премьеру «Три дня до весны». Картина режиссёра Александра Касаткина, известного зрителям по работам «Москва, я люблю тебя» и «Слушая тишину», рассказывает о событиях в Ленинграде в дни блокады. Сценарий написан в том числе по фактам «Блокадной книги» Даниила Гранина. В фильме снялись Евгений Сидихин, Кирилл Плетнев, Елена Лотова. Вход свободный.