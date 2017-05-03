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Кино в дни Победы

   Премьер 

В киноцентре «Премьер» 8 и 9 мая пройдет акция «Кино в дни Победы». Зрители увидят советские фильмы о войне, а также смогут попасть на российскую премьеру «Три дня до весны».  Картина режиссёра Александра Касаткина, известного зрителям по работам «Москва, я люблю тебя» и «Слушая тишину», рассказывает о событиях в Ленинграде в дни блокады. Сценарий написан в том числе по фактам «Блокадной книги» Даниила Гранина. В фильме снялись Евгений Сидихин, Кирилл Плетнев, Елена Лотова.  Вход свободный. 

Метки: в Перми, Культура, Кино

Опубликовано: 03.05.2017 в 12:16 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Red Bull 400: бегут экстремалы

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