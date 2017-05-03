Red Bull 400: бегут экстремалы
В Чайковском впервые пройдет мировая серия гонок Red Bull 400. Международные экстремальные соревнования среди бегунов состоятся 27 мая. Участникам предстоит преодолеть 400 метров вверх по горнолыжному склону под углом 35 градусов. Red Bull 400 – новая международная дисциплина, стремительно набирающая популярность не только среди профессиональных спортсменов, но и легкоатлетов-любителей. Впервые забег был проведён в 2011 году в Австрии (Бишофсхофен), с тех пор в соревнованиях принимают участие тысячи атлетов на земном шаре. В 2017 году соревнования будут проходить в Казахстане, Японии, Норвегии, Франции, Италии, Канаде, США, Чехии, Словении, Австрии и, впервые, в России.
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