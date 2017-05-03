"Освободился от долгов - к отпуску готов" - в преддверии майских праздников и летнего сезона судебные приставы Прикамья проводят акцию, цель которой - предоставить максимум возможности проверить себя на наличие долгов и возможных ограничений в праве выезда за пределы Российской Федерации.

На сегодняшний день в «стоп-листе» судебных приставов Пермского края находится более 29 тысяч пермяков. Их совокупные долги превысили 10 млрд рублей. За возможность выехать за границу более 1,5 тысяч граждан погасили свои долги на общую сумму более 92 млн рублей.



В рамках объявленной акции с 28 апреля по 9 мая 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю будет организовано круглосуточное дежурство специалистов, уполномоченных выяснять наличие обстоятельств и оснований для снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации.



Основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии задолженности и т.п.).