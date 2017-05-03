Пермский аэропорт проводит акцию к Дню Победы
В честь празднования Великой Победы международный аэропорт «Пермь» организовал специальное обслуживание ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц. С 1 по 12 мая ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, и сопровождающим их лица (не более одного) аэропорт Перми предлагает бесплатно воспользоваться услугами парковки и зала повышенной комфортности при посадке на внутрироссийский рейс. Чтобы стать участником акции, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Данная акция является многолетней традицией аэропорта «Пермь» в честь тех, кто подарил Великую Победу.
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