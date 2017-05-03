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← На трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движения

Пермский аэропорт проводит акцию к Дню Победы

аэропорт

В честь празднования Великой Победы международный аэропорт «Пермь» организовал специальное обслуживание ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц.  С 1 по 12 мая  ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, и сопровождающим их лица (не более одного) аэропорт Перми предлагает бесплатно воспользоваться услугами парковки и зала повышенной комфортности при посадке на внутрироссийский рейс.  Чтобы стать участником акции, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Данная акция является многолетней традицией аэропорта «Пермь» в честь тех, кто подарил Великую Победу. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2017 в 09:35 в рубрике - Новости радиоканалов

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← На трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движения

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