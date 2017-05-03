На трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движения. В связи с началом дорожных работ на отрезке автомагистрали возле села Кояново с 23 по 26-й км организовано прямолинейное движение по левой полосе новой дороги. Движение транспорта по старой дороге закрыто. Во избежание аварийных ситуаций ведомство просит водителей при проезде реконструируемого участка быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.