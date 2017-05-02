Пермякам бесплатно раздадут саженцы кедра и семена ясеня
В Перми 6 мая пройдет бесплатная раздача саженцев кедра и семян ясеня. Раздача посадочного материала пройдет в рамках проекта «Миллион деревьев Пермскому краю». Как отмечает автор проекта Александра Брат, в этом сезоне будет раздаваться рекордное количество единиц посадочного материала – более 30 тысяч. Место встречи - уже традиционное - визит - центр Черняевского леса (Балатовский парк).
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