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← В Прикамье объявлена «Чистая среда»

Пермякам бесплатно раздадут саженцы кедра и семена ясеня

кедр

В Перми 6 мая пройдет бесплатная раздача саженцев кедра и семян ясеня. Раздача посадочного материала пройдет в рамках проекта «Миллион деревьев Пермскому краю». Как отмечает автор проекта Александра Брат, в этом сезоне будет раздаваться рекордное количество единиц посадочного материала – более 30 тысяч. Место встречи - уже традиционное - визит - центр Черняевского леса (Балатовский парк).

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.05.2017 в 15:31 в рубрике - Новости радиоканалов

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