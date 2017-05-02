В Прикамье объявлена «Чистая среда»
Краевая экологическая акция "Чистая среда" стартовала по инициативе главы региона Максима Решетникова. Её цель – улучшение экологической обстановки в регионе и вовлечение жителей в практическую природоохранную деятельность. Акция пройдет в течение мая во всех муниципальных образованиях региона в рамках мероприятий Года экологии в России. В ее рамках будут организованы уборка мусора, накопившегося за зиму, в лесах, окрестностях и на территории населенных пунктов, в том числе в парках и скверах, очистка берегов малых рек. Уже с начала этой недели в городах и поселках Пермского края начнется активная озеленительная кампания.
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