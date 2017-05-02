МФЦ меняют режим работы
В связи с праздничными днями график работы центров «Мои документы» в мае изменится. МФЦ будут закрыты для посетителей с 6 по 9 мая. В остальные дни, со 2 по 5 мая, а также после 10 мая все филиалы будут работать в обычном режиме: с 8 утра до 7 вечера (без перерыва на обед). Добавим, что для удобства заявителей в МФЦ работает предварительная запись на приём, с помощью которой граждане могут заранее спланировать посещение центра.
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