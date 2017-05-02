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← В лесах Перми началась акарицидная обработка

МФЦ меняют режим работы →

Погода бьет температурный рекорд

тепло

Сегодня в Перми может быть побит температурный рекорд почти столетней давности. Самым теплым день 2 мая был в Перми в 1920-ом году – тогда воздух прогрелся до +24,6°. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, сегодня в Перми температура может подняться до 25 градусов. Аномальное потепление вызвано антициклоном и воздухом из тропиков, который поступил в Центральную Россию. В среду на погоду начнет оказывать влияние циклон с Европейской части России. При высокой температуре воздуха усилится ветер, возможны дожди. 4 мая из-за влияния холодного фронта температура воздуха в Перми снизится до 7-12 градусов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.05.2017 в 14:27 в рубрике - Новости радиоканалов

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← В лесах Перми началась акарицидная обработка

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