Погода бьет температурный рекорд

Сегодня в Перми может быть побит температурный рекорд почти столетней давности. Самым теплым день 2 мая был в Перми в 1920-ом году – тогда воздух прогрелся до +24,6°. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, сегодня в Перми температура может подняться до 25 градусов. Аномальное потепление вызвано антициклоном и воздухом из тропиков, который поступил в Центральную Россию. В среду на погоду начнет оказывать влияние циклон с Европейской части России. При высокой температуре воздуха усилится ветер, возможны дожди. 4 мая из-за влияния холодного фронта температура воздуха в Перми снизится до 7-12 градусов.