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В лесах Перми началась акарицидная обработка
В связи с благоприятным метеопрогнозом в городских лесах Перми началась акарицидная обработка. Пермякам необходимо помнить: от клещей обрабатываются наиболее посещаемые людьми участки леса, в частности, экологические тропы, места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные в лесах, дорожки и тропы, ведущие к садам и жилым районам. При посещении лесов важно соблюдать соответствующие меры предосторожности: одежда должна быть с длинными рукавами, светлого цвета, чтобы вовремя заметить клеща, брюки, заправленные в высокие сапоги или обувь, обязателен головной убор или капюшон. Одежду и участки кожи нужно обработать репеллентами.
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