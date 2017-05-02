В лесах Перми началась акарицидная обработка

В связи с благоприятным метеопрогнозом в городских лесах Перми началась акарицидная обработка. Пермякам необходимо помнить: от клещей обрабатываются наиболее посещаемые людьми участки леса, в частности, экологические тропы, места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, остановочные комплексы, расположенные в лесах, дорожки и тропы, ведущие к садам и жилым районам. При посещении лесов важно соблюдать соответствующие меры предосторожности: одежда должна быть с длинными рукавами, светлого цвета, чтобы вовремя заметить клеща, брюки, заправленные в высокие сапоги или обувь, обязателен головной убор или капюшон. Одежду и участки кожи нужно обработать репеллентами.