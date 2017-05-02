Главу ГУФСИН по Пермскому краю освободили от занимаемой должности
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника краевого ГУФСИН Григория Желудова. Соответствующий документ размещен на портале официальной информации. По данным «Коммерсант-Прикамье», уже две недели временно исполняет обязанности начальника ведомства Сергей Носов, занимающий должность зама. Отметим, 62-летний генерал Желудов возглавлял пермский ФСИН с осени 2014 года. До этого он занимал должность начальника ГУФСИН Удмуртии. В июне прошлого года президент РФ присвоил ему звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
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