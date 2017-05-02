МЧС рекомендует воздержаться от сплавов

Пермские спасатели рекомендуют туристам воздержаться от сплавов по рекам. В период активной фазы паводка на поворотах рек возможно образование ледовых заторов, предупреждают в МЧС. На сегодняшний день, по данным Пермской краевой службы спасения, на водных маршрутах зарегистрировано 16 туристических групп. К сожалению, отмечают специалисты, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства и не регистрируются. Краевое управление МЧС призывает сообщать о количестве человек на маршруте, дате выхода и возвращения не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия по телефону - 267-82-59.