МЧС рекомендует воздержаться от сплавов
Пермские спасатели рекомендуют туристам воздержаться от сплавов по рекам. В период активной фазы паводка на поворотах рек возможно образование ледовых заторов, предупреждают в МЧС. На сегодняшний день, по данным Пермской краевой службы спасения, на водных маршрутах зарегистрировано 16 туристических групп. К сожалению, отмечают специалисты, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства и не регистрируются. Краевое управление МЧС призывает сообщать о количестве человек на маршруте, дате выхода и возвращения не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия по телефону - 267-82-59.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Вода танцует и поёт
Майские праздники без негативных последствий
Первомай шагает по Перми
Синоптики пообещали тёплые и сухие выходные
«Мастерград» - здесь учиться каждый рад
Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?
Пермские студенты заболели «Весной»
Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта
Едут-едут по Прикамью наши казаки
Пермь хорошеет на глазах
Добавить комментарий: