Вода танцует и поёт

На 1 мая запланировано открытие сезона у пермских фонтанов. Репертуар главного городского светомузыкального фонтана на эспланаде в этом году расширен до 20 мелодий. Новых композиций будет пять, среди них хит группы Nirvana («Smells like teen spirit»), музыка скрипача Дэвида Гарретта, Петра Ильича Чайковского и Игоря Крутого. Кстати, в этом году после ремонта откроется фонтан «Аленушка» в сквере Уральских добровольцев, в полную силу заработает фонтан на Тихом Компросе, который был восстановлен в прошлом сезоне.