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← Первомай шагает по Перми

Майские праздники без негативных последствий

   клещ

В прикамском Роспотребнадзоре рассказали, как провести майские праздники без негативных последствий для здоровья. В первую очередь в ведомстве посоветовали обезопасить себя от клещей во время выездов на природу. «Одежда и обувь должны максимально препятствовать попаданию этих «паразитов» на открытые участки тела. Помните про головной убор». В Роспотребнадзоре также посоветовали не брать в дальнюю поездку скоропортящиеся продукты: сложные закуски с майонезом, мягкие сыры, вареные колбасы, молочные продукты. «На природе используйте бутилированную воду, не употребляйте воду из родников и неизвестных источников», – пояснили в ведомстве. «Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Не сидите за столом с обеда и до ночи. Делайте паузы каждые пару часов. Поиграйте в активные игры». Напомним, в этом году День весны и труда выпал на понедельник, а День Победы – на вторник. Официально пермяки будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, а также 6, 7, 8 и 9 мая.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.05.2017 в 12:45 в рубрике - Новости радиоканалов

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