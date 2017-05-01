В прикамском Роспотребнадзоре рассказали, как провести майские праздники без негативных последствий для здоровья. В первую очередь в ведомстве посоветовали обезопасить себя от клещей во время выездов на природу. «Одежда и обувь должны максимально препятствовать попаданию этих «паразитов» на открытые участки тела. Помните про головной убор». В Роспотребнадзоре также посоветовали не брать в дальнюю поездку скоропортящиеся продукты: сложные закуски с майонезом, мягкие сыры, вареные колбасы, молочные продукты. «На природе используйте бутилированную воду, не употребляйте воду из родников и неизвестных источников», – пояснили в ведомстве. «Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Не сидите за столом с обеда и до ночи. Делайте паузы каждые пару часов. Поиграйте в активные игры». Напомним, в этом году День весны и труда выпал на понедельник, а День Победы – на вторник. Официально пермяки будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, а также 6, 7, 8 и 9 мая.