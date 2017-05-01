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← Синоптики пообещали тёплые и сухие выходные

Первомай шагает по Перми

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Пермь празднует Первомай. Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Перми. Основные события развернутся на Октябрьской площади, где в 11 часов начнётся  демонстрация.

1 мая в Перми изменится движение транспорта. На время проведения праздничных мероприятий 1 мая с 07:00 до 13:00 для движения транспорта будет закрыт центр города в квадрате, ограниченном улицами Куйбышева, Попова, Петропавловская, Газеты Звезда. Кроме того, движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта,  будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

- Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Попова;

- Комсомольскому проспекту от дома №70 до улицы Ленина (четная и нечетная сторона);

- Пермская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

- Екатерининская от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

- Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

- Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

- Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина;

- Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

- 1-я Красноармейская от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;

- Глеба Успенского от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;

-Тимирязева от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта;

- Полины Осипенко от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта.

После демонстрации одно из наиболее крупных мероприятий начнется в 13:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (улица Петропавловская, 25а).

Гостям будет представлена большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов – ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамблей «Ба-Ба-Ту» и «Воскресение», образцового детского коллектива шоу-театра «Бибигон», кавер-группы «Молотов-Band», танцевального коллектива «Пермская чечётка», а также солистов Екатерины Пермяковой и Владимира Опарина.

В программе народные песни в оригинальной аранжировке, авторские произведения, а также популярные и любимые песни и танцевальные мелодии  разных лет. Организатором этой программы выступает муниципальное учреждение культуры «Городское концертное объединение» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

Помимо Театрального сквера концертная программа пройдет с 11:00 до 13 часов на площади перед Органным залом.  Организатором выступает Пермская краевая филармония.

В 13 часов на стадионе «Динамо» начнётся  88-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».  За 30 минут до старта пройдёт торжественный парад участников эстафеты и ветеранов спорта.  Эстафета за приз газеты «Звезда»  проводилась даже во время Великой Отечественной войны. В прошлом году на старт вышло 120 команд со всего края - около двух тысяч спортсменов. В их числе - сильнейшие легкоатлеты Прикамья, победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира, а также Олимпийских игр. Маршрут эстафеты традиционно проходит по Комсомольскому проспекту. Маршрут длиной 6 км разделен на 15 этапов. Старт и финиш - на стадионе «Динамо».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.05.2017 в 08:00 в рубрике - Новости радиоканалов

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