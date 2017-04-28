Синоптики пообещали тёплые и сухие выходные

Пермяков ожидают тёплые и сухие выходные. И всё благодаря пришедшему в наш регион скандинавскому антициклону. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, сначала с антициклоном поступит холодный воздух и возможны ночные заморозки, но дневная температура будет высокая. Осадки возможны только по югу края 29 апреля. 30 апреля и 1 мая будет без осадков, малооблачно, температура днём +13…+18 градусов. Пик потепления придется на 2 мая – столбик термометра в Перми может подняться до +20 градусов. Однако, скорее всего, потепление продлится недолго. Долгосрочный прогноз погоды на май ученые пока не дают.