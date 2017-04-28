«Мастерград» - здесь учиться каждый рад
День открытых дверей пройдет сегодня в уникальной градостроительной школе «Мастерград». Главный социальный партнер образовательного учреждения – Пермский завод силикатных панелей. Кроме того, школа активно сотрудничает со строительным факультетом ПНИПУ. В школе ведутся предметы, обеспечивающие ее уникальность. Среди них черчение, технический рисунок, есть технологические мастерские – столярная, макетная, оборудованы ткацкие станки. На дне открытых дверей гостей «Мастерграда» ждут экскурсии по школе, выставки, посещение мастерских, где ребята занимаются деревообработкой, металлообработкой, шитьем, ткачеством и кулинарией. Также участники мероприятия смогут посетить лаборатории физики, химии и биологии. На общем собрании администрация школы расскажет, как будет организован учебный процесс в следующем учебном году, как осуществляется набор в школу, какие кружки и секции дополнительного образования будут работать. Начало в 17:30.
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