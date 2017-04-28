Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?

Пермский штаб ОНФ добивается решения проблем бывших шахтерских поселков Кизеловского угольного бассейна. Волнуют жителей те же проблемы, что и все население Пермского края. Но тут ситуацию осложняет еще и отсутствие рабочих мест, и запущенная социальная ситуация. Наболевшим остается вопрос и об обманутых дольщиках 6-го микрорайона Кизела, хотя правительство Пермского края не спешит их таковыми признавать. Ситуация банальная: застройщик обанкротился, люди остались без денег и крыши над головой. Однако квартиры приобретались за счет шахтерских сертификатов. Проблемы взяты на контроль Народным фронтом. Удалось заставить вспомнить чиновников о людях, живущих в депрессивной зоне. Региональные власти запланировали субсидию в 127 млн руб. на решение проблем обманутых дольщиков 6-го микрорайона Кизела. Помимо этого, из федерального бюджета будет выделено 400 млн руб. на социальное обустройство граждан, развитие инфраструктуры и решение экологических проблем территории Кизела. Сейчас самое главное найти решения изыскания средств из бюджета и привлечь к ответственности виновных в ситуации кизеловоцев.