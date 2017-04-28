Пермские студенты заболели «Весной»

В ДК имени Солдатова прошел гала-концерт, на котором объявили итоги «Студенческой весны» среди вузов Пермского края. Члены жюри вручили победителям Гран-при в 8 направлениях: оригинальном, музыкальном, танцевальном, театральном, журналистике, КВН, студенческом театре и в номинации «Лучший гала-концерт». За прошедшие три недели состоялись все конкурсные мероприятия: девять гала-концертов вузов, 11 студенческих театров, два свободных конкурсных дня и Кубок ректоров по КВН. Участие в них приняли порядка 20 тысяч активных и творческих студентов региона. Лучшие коллективы и исполнители фестиваля войдут в состав команды Пермского края и будут отстаивать честь региона на «Российской студенческой весне».