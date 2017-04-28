Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта

Прокуратура Мотовилихинского района Перми обнаружила нарушения в работе Фонда капитального ремонта Пермского края. Ведомство установило, что подрядными организациями допускаются множества нарушений условий договоров. В 2016 году они не завершили работы по капитальному ремонту в 23 многоквартирных домах. Кроме этого, проектно-сметная документация была разработана с существенными недостатками. Однако со стороны Фонда лишь в единичных случаях вносились требования об уплате неустойки. По результатам проверки прокурор внес генеральному директору Фонда капитального ремонта представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено, фондом капитального ремонта приняты меры по устранению выявленных нарушений, внесены требования к подрядчикам, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.