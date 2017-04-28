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Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта

   ремонт

Прокуратура Мотовилихинского района Перми обнаружила нарушения в работе Фонда капитального ремонта Пермского края. Ведомство установило, что подрядными организациями допускаются множества нарушений условий договоров. В 2016 году они не завершили работы по капитальному ремонту в 23 многоквартирных домах. Кроме этого, проектно-сметная документация была разработана с существенными недостатками. Однако со стороны Фонда лишь в единичных случаях вносились требования об уплате неустойки. По результатам проверки прокурор внес генеральному директору Фонда капитального ремонта представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено, фондом капитального ремонта приняты меры по устранению выявленных нарушений, внесены требования к подрядчикам, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.04.2017 в 09:51 в рубрике - Новости радиоканалов

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