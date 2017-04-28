Едут-едут по Прикамью наши казаки
В краевой парламент внесен проект закона «О казачьих дружинах в Пермском крае». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он определяет правовые основы создания и деятельности казачьих дружин на территории муниципальных образований Прикамья. Принятие закона, который его авторы предлагают рассмотреть на июньском заседании закобрания, не потребует дополнительных расходов краевого бюджета. Средства на осуществление деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка уже предусмотрены в бюджете края на 2017-2019 годы – по 142 с половиной млн руб., средства на приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды в размере одного миллиона ежегодно, а также страхование работников добровольной пожарной охраны, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ заложены в программе «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».
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