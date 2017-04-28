Пермь хорошеет на глазах

В районах Перми проходят субботники. Традиционно участие в весенней уборке города принимают учебные заведения, индивидуальные предприятия, территориальные общественные самоуправления, а также инициативные горожане. Активно включились в работу и управляющие организации. Так, в Мотовилихе уборка прошла уже в 150 дворах. Чистят прилегающую территорию мусора предприятия потребительского рынка. Работники ПАО «Мотовилихинские заводы» прибрались в парке культуры и отдыха им. Свердлова в микрорайоне Рабочий поселок. В Дзержинском районе коллектив ОАО «РЖД» прибрал воинскую площадь по улице Барамзиной и склон вдоль железнодорожных путей. Пермский госуниверситет и школа №44 прибрались на своих и прилагающих к учреждениям территориях. Столица Прикамья хорошеет на глазах. Напомним, что общегородской субботник пройдет в Перми 29 апреля.