Бесплатный звонок для ветерана

«Ростелеком» в честь Дня Победы традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья. Компания предоставляет до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая в населенные пункты одного субъекта Федерации, междугородные звонки по России и международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия. Кроме того, уже сейчас и по 10 мая, включительно, ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений или заказать по телефону 8-809-300-00-67.