В МФЦ стартует акция «Спасибо за победу»

«Спасибо за победу» - под таким девизом с 1 мая в многофункциональном центре стартует акция, в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории города Перми, смогут получить государственные и муниципальные услуги не выходя из дома.- В течение мая к участникам ВОВ, которые не имеют возможности посещать центры «Мои документы» самостоятельно, специалисты будут выезжать на дом и на месте оформлять все необходимые документы, - рассказали в пресс-службе краевого МФЦ. – Ветераны смогут в домашних условиях подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, поставить на кадастровый учёт дом, гараж или квартиру, написать заявление на получение льготы по оплате коммунальных услуг и многое другое. Государственные и муниципальные услуги сотрудниками центра будут оказываться ветеранам бесплатно. Оплачиваются только установленные законодательством госпошлины.Для согласования времени выезда специалиста необходимо позвонить по тел. 8 800 555 05 53. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Документом, подтверждающим право на получение услуги, является ветеранское удостоверение ВОВ.