«Губерния» репетирует Вальс Победы
В Доме народного творчества «Губерния» полным ходом идут репетиции «Вальса Победы». 9 мая в Перми уже в третий раз пройдёт массовая акция - на площадке под открытым небом пермяки разного возраста исполнят военные вальсы и танго. Участие в акции предполагает подготовку - специально к мероприятию проходят обучающие мастер-классы по танцевальной культуре 40-х годов.
Ближайшие танцевальные мастер-классы в Доме народного творчества «Губерния» состоятся 7, 8 и 9 мая в три часа дня. Приглашаются все желающие.
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