Реки готовы выйти из берегов

В Кудымкаре готова выйти из берегов река Олыч. Сегодняшней ночью уровень воды заметно поднялся. В прошлом году, казалось бы, небольшая речушка затопила близстоящие дома и придомовые территории. Увеличился к 26 апреля и уровень воды в Иньве. Еще вчера утром он составлял 169 см, сегодня поднялся до 215 см. Иньва выходит из берегов при отметке в 530-550 см. Пик паводка в Кудымкаре, по последним прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, ожидается в первой пятидневке мая, если случится ожидаемое в эти дни потепление до +20 градусов.