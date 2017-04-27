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Курсанты принимают присягу в сквере Татищева

Татищев

Значимое событие произойдёт в сквере Татищева - торжественное построение и принятие присяги курсантов структурного подразделения школы бизнеса и предпринимательства. Подразделение с правовой военной и полицейской подготовкой МАОУ «Школы и бизнеса и предпринимательства» - единственное в Пермском крае с 1998 года. Ежегодно - в рамках президентской программы военно-патриотического воспитания молодежи - порядка 60 курсантов (с 5 по 9 класс) принимают торжественную клятву в памятных местах: на крейсере «Аврора», на могиле генералиссимуса Суворова (Санкт–Петербург), на крейсере «Михаил Кутузов» (город–герой Новороссийск). В этом году местом проведения торжественного ритуала выбран исторический центр Перми, сквер у памятника основателю города Василию Никитичу Татищеву, кавалеру ордена Александра Невского.  Ведь нынешнее мероприятие приурочено также  к 775-ой годовщине победы русских воинов Александра Невского на Чудском озере. Традиционно ребят придут поздравить наставники - руководители силовых структур города Перми и края, многие из которых являются выпускниками «Школы бизнеса и предпринимательства».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 12:23 в рубрике - Новости радиоканалов

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