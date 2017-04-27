Хотите газ? Платите!
Ситуация с долгами за газ, размер которых превышает 2,6 млрд руб., была ключевой и на Совете глав муниципальных районов и городских округов. Глава региона потребовал от муниципалитетов осуществлять жесткий контроль оплаты долгов за газ. «Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!», - обратился к главам территорий Максим Решетников. Напомним, в середине апреля состоялась встреча Максим Решетникова и председателя Газпрома Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договоренности по расширению программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб. Одно из условий расширения программы газификации – сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.
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