Хотите газ? Платите!

Ситуация с долгами за газ, размер которых превышает 2,6 млрд руб., была ключевой и на Совете глав муниципальных районов и городских округов. Глава региона потребовал от муниципалитетов осуществлять жесткий контроль оплаты долгов за газ. «Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!», - обратился к главам территорий Максим Решетников. Напомним, в середине апреля состоялась встреча Максим Решетникова и председателя Газпрома Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договоренности по расширению программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб. Одно из условий расширения программы газификации – сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.