30 тысяч жилых домов нужно подготовить к отопительному сезону

В Прикамье к следующему отопительному периоду запланировано подготовить почти 30 тысяч жилых домов. Итоги прошедшего осенне-зимнего периода и подготовка к зимнему сезону 2017-2018 годов обсуждался сегодня на очередном заседании краевого правительства. Глава региона Максим Решетников поставил задачу своевременно подготовить жилой фонд к новому отопительному сезону: «Обращаю внимание, что до 1 сентября нам необходимо принять все меры, чтобы подготовить жилой фонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры на территории всего края уже к новому отопительному сезону». На заседании было принято распоряжение об основных мероприятиях подготовительной кампании, закрепляющее основные этапы, сроки, обязанности муниципальных образований и профильных министерств. Кроме того, глава региона еще раз подчеркнул важность проведения работы с задолженностью за энергоресурсы.