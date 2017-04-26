Нерест - пора сворачивать удочки
С 15 апреля по 15 июня в водоемах Пермского края введен временный запрет на ловлю всех видов рыб. Это связано с периодом нереста. По информации транспортной полиции, на двух водных объектах региона запрет будет введен чуть позднее. Так, с 1 мая по 10 июня нельзя рыбачить на Воткинском водохранилище. С 5 мая по 15 июня введен запрет на лов рыбы на Камском водохранилище. Если в период нереста будут выявлены нарушения, рыбаков ожидает административная ответственность. Контролировать ситуацию будут транспортные полицейские, сотрудники МЧС и инспекторы Росрыболовства.
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