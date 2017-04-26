В Соликамском районе осужденный взял в заложники ребенка

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в колонии поселении. Как сообщает сайт СУ, он подозревается в совершении захвата несовершеннолетнего заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия. По данным следствия, 23 апреля, воспользовавшись правом свободного передвижения по поселку Красный берег (Соликамский район), он совершил захват находившейся на улице девочки 2004 года рождения. Удерживая ее в качестве заложника, злоумышленник усадил заложницу в оказавшуюся неподалеку автомашину, и потребовал от водителя вывезти его из поселка, угрожая ножом. Преступные действия были пресечены местными жителями. Задержанный водворен в штрафной изолятор исправительного учреждения.