Обреченные на подвиг

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Чернобыль

26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.  В 2017 году исполнится 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года первенец атомной энергетики Украины стал символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.  К 20-летней годовщине аварии в Перми появился памятник, посвященный жертвам радиационных катастроф, ветеранам подразделений особого риска, ликвидаторам последствий аварий в Чернобыле, – стоящая бетонная капсула с заключенным внутри «ядром в стадии распада».

Более 5 тысяч пермяков и жителей края  отправились на ликвидацию последствий катастрофы на Украине. Благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению результатов этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий.

Инициатором проведения мероприятий, посвященных этому дню, становится Пермская краевая общественная организация инвалидов «Чернобылец» при участии Пермского дома народного творчества, при поддержке Министерства культуры Пермского края. В Сквере Пермского дома народного творчества «Губерния» в полдень  состоялся Митинг, посвященный этой дате.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.04.2017 в 14:12 в рубрике - Новости радиоканалов

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