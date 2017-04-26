«Дом, который ждал с войны» - так называется новая выставка, которая открылась в Выставочном зале Соликамска. Это история, которая длилась 1418 дней и ночей. Это годы Великой Отечественной войны, время, когда все советские люди встали на защиту нашей Родины, за честь и за свободу. Сражались от мала до велика на передовой (каждый день как последний) и в глубоком тылу. Соликамск, как сотни советских городов, всеми своими силами делал все для приближения победы! Одни уходили на фронт, другие самоотверженно работали на заводах, в госпиталях, в колхозах. Экспозиция посвящена детям войны, труженикам тыла, которые жили и трудились в Соликамске. Через реконструкцию быта, предметный и документальный ряд (письма, документы, газеты, книги, фотографии из фондов музея) музейщики предлагают посетителям вспомнить и узнать о жизни соликамцев в тылу.