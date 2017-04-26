Дом, который ждал с войны
«Дом, который ждал с войны» - так называется новая выставка, которая открылась в Выставочном зале Соликамска. Это история, которая длилась 1418 дней и ночей. Это годы Великой Отечественной войны, время, когда все советские люди встали на защиту нашей Родины, за честь и за свободу. Сражались от мала до велика на передовой (каждый день как последний) и в глубоком тылу. Соликамск, как сотни советских городов, всеми своими силами делал все для приближения победы! Одни уходили на фронт, другие самоотверженно работали на заводах, в госпиталях, в колхозах. Экспозиция посвящена детям войны, труженикам тыла, которые жили и трудились в Соликамске. Через реконструкцию быта, предметный и документальный ряд (письма, документы, газеты, книги, фотографии из фондов музея) музейщики предлагают посетителям вспомнить и узнать о жизни соликамцев в тылу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермь глазами студентов-иностранцев
Особо охраняемая красота
В Пешнигорте огонь уничтожил почту
Антон Удальев назначен вице-премьером краевого правительства
Летом в Прикамье благоустроят пять парков
Прокуратура: землю охотникам передали незаконно
В Перми задержана интернет-мошенница
Расцветали яблони и груши
«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе
Газопровод будет!
Добавить комментарий: