Пермь глазами студентов-иностранцев

В Перми пройдет фестиваль культур студентов–иностранцев. Международный фестиваль «Открытый мир» впервые объединит на одной площадке всех студентов-иностранцев пермских вузов. Организаторами выступают «Пермский этноцентр» и ПНИПУ при поддержке Молодежного совета при Пермской горДуме. Открыоется фестивальная программа фотовыставкой «Моя Пермь», продолжится кулинарным конкурсом «Вкус традиций» (26 апреля) и конференцией «Незнакомая Россия» (27 апреля), которые состоятся на базе политехнического университета. Завершится мероприятие концертной программой «Открой мир», где иностранные студенты представят свои творческие номера. Ожидается, что в ней примут участие более 100 человек из 12 стран мира. По итогам проекта будет издан сборник эссе «Я живу в Перми», презентация которого запланирована на конец мая.