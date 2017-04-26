Пермь глазами студентов-иностранцев
В Перми пройдет фестиваль культур студентов–иностранцев. Международный фестиваль «Открытый мир» впервые объединит на одной площадке всех студентов-иностранцев пермских вузов. Организаторами выступают «Пермский этноцентр» и ПНИПУ при поддержке Молодежного совета при Пермской горДуме. Открыоется фестивальная программа фотовыставкой «Моя Пермь», продолжится кулинарным конкурсом «Вкус традиций» (26 апреля) и конференцией «Незнакомая Россия» (27 апреля), которые состоятся на базе политехнического университета. Завершится мероприятие концертной программой «Открой мир», где иностранные студенты представят свои творческие номера. Ожидается, что в ней примут участие более 100 человек из 12 стран мира. По итогам проекта будет издан сборник эссе «Я живу в Перми», презентация которого запланирована на конец мая.
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