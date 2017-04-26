Особо охраняемая красота

В трёх районах Перми будут созданы новые особо охраняемые территории общей площадью около двух тысяч гектаров. Они получили названия «Бродовские лесные культуры» (Свердловский район) , «Язовской» (Орджоникидзевский) и «Глушихинский Ельник» (Мотовилихинский район). Таким образом, на сегодняшний день в столице Прикамья 17 особо охраняемых природных зон, а до 2022 года планируется увеличить их количество до 25–26.