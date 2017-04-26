В Пешнигорте огонь уничтожил почту
В селе Пешнигорт Кудымкарского района полностью сгорело здание «Почты России». Отделение было единственным на всю округу. Его услугами пользовались почти 2 тысячи жителей. Огонь уничтожил все письма и посылки, сотрудники уцелели чудом, здание восстановлению не подлежит.
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