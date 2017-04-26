Антон Удальев назначен вице-премьером краевого правительства
Новое назначение в правительстве края. Заместителем председателя регионального кабмина назначен и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальев. В правительстве он будет курировать вопросы ЖКХ и Региональную службу по тарифам. Врио главы региона Максим Решетников представил нового вице-премьера остальным членам правительства и главам муниципальных образований. Основными задачами, поставленными главой региона перед новым зампредом правительства, являются наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также контроль сокращения долгов за газ в регионе.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Летом в Прикамье благоустроят пять парков
Прокуратура: землю охотникам передали незаконно
В Перми задержана интернет-мошенница
Расцветали яблони и груши
«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе
Газопровод будет!
Дума озаботилась переселением граждан из аварийного жилья
На лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике не выплачивают зарплату
Лесные пожары: Авиация наготове
В Перми появится новый приют для животных
Добавить комментарий: