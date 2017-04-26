Антон Удальев назначен вице-премьером краевого правительства

Новое назначение в правительстве края. Заместителем председателя регионального кабмина назначен и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальев. В правительстве он будет курировать вопросы ЖКХ и Региональную службу по тарифам. Врио главы региона Максим Решетников представил нового вице-премьера остальным членам правительства и главам муниципальных образований. Основными задачами, поставленными главой региона перед новым зампредом правительства, являются наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также контроль сокращения долгов за газ в регионе.