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← Прокуратура: землю охотникам передали незаконно

Летом в Прикамье благоустроят пять парков

Нытва

В городах Пермского края летом 2017 года будет благоустроено пять парков. Проект благоустройства городского парка в Чайковском предусматривает устройство пешеходных дорожек, освещения, ограждения, сцены, установку малых архитектурных форм. К 70-летию образования «Новой Губахи» и 220-летию образования Кизеловского угольного бассейна планируется обустроить парк им. Ю.А. Гагарина. В Чусовом планируется развитие городского парка культуры и отдыха по проекту «Парк Ермака», в том числе реконструкция входной группы и центральной части парка, установка арт-объектов. В Кудымкаре благоустроят «Парк Победы», а в Лысьве – парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Предполагается, что все парки будут включать зоны для комфортного отдыха, «взаимодействовать» с другими общественно-значимыми объектами – музеями, библиотеками, домами культуры, будут доступны для круглогодичного использования. Благоустроенные парки должны стать местом проведения различных мероприятий, в том числе детских и спортивных праздников, творческих конкурсов.

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 25.04.2017 в 17:21 в рубрике - Новости радиоканалов

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