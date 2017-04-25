Летом в Прикамье благоустроят пять парков

В городах Пермского края летом 2017 года будет благоустроено пять парков. Проект благоустройства городского парка в Чайковском предусматривает устройство пешеходных дорожек, освещения, ограждения, сцены, установку малых архитектурных форм. К 70-летию образования «Новой Губахи» и 220-летию образования Кизеловского угольного бассейна планируется обустроить парк им. Ю.А. Гагарина. В Чусовом планируется развитие городского парка культуры и отдыха по проекту «Парк Ермака», в том числе реконструкция входной группы и центральной части парка, установка арт-объектов. В Кудымкаре благоустроят «Парк Победы», а в Лысьве – парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Предполагается, что все парки будут включать зоны для комфортного отдыха, «взаимодействовать» с другими общественно-значимыми объектами – музеями, библиотеками, домами культуры, будут доступны для круглогодичного использования. Благоустроенные парки должны стать местом проведения различных мероприятий, в том числе детских и спортивных праздников, творческих конкурсов.