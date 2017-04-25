Прокуратура: землю охотникам передали незаконно

Администрация Ординского района незаконно передала в аренду общественной организации охотников и рыболовов землю площадью более 96 тыс. кв. м, сообщает прокуратура Прикамья. По данным ведомства, участок должны были использовать для содержания диких животных, испытаний, состязаний и притравки охотничьих собак. Однако сделка по аренде земли проводилась без торгов, как требует законодательство РФ. Более того, подобные участки должны располагаться на расстоянии 30 км от границ населенных пунктов. Переданный участок находится не более чем в 300 метрах от деревни Серкино. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию прокуратуры и расторг договор аренды.