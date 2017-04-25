В Перми задержана интернет-мошенница

Сотрудниками ОМВД России по Пермскому району совместно ГУ МВД России по Пермскому краю задержана жительница Перми, подозреваемая в мошенничестве в сети интернет. Злоумышленница в социальных сетях размещала информацию о продаже брендовой одежды и аксессуаров по низким ценам. С потенциальными покупателями она вступала в переписку и просила произвести полную предоплату на банковскую карту или виртуальный счёт, после чего гарантировала отправку выбранного товара. Как только оплата поступала, связь с покупателями полностью прекращалась. По предварительным данным, подозреваемая вела противоправную деятельность на протяжении двух лет. От указанных действий пострадали более пятидесяти человек из разных регионов России. Каждый из них перевёл на счет девушки от 5 до 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая арестована. Полицейские продолжают работу по установлению возможных потерпевших.