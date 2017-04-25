Расцветали яблони и груши
В Перми стартовала озеленительная кампания. «Пионерами» стали 26 молодых рябин, высаженных на участке улицы Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. Ранее здесь росли клены, которые в силу почтенного возраста пришли в аварийное состояние и в целях безопасности были демонтированы. Всего этой весной на улицах города появится более 5 тысяч молодых деревьев и кустарников. Помимо привычных яблонь, кленов, ив, сирени, лип и берез улицы и скверы города украсят сосны, ели, лиственницы, дуб черешчатый, вязы. Украсит Пермь и миллион ярких цветов, они будут высажены на площади 3 га.
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