«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе

Радоница - особый день поминовения предков или родительский день отмечается на 9-й день после Пасхи. Сегодня изменится работа городского транспорта, вблизи городских кладбищ будут организованы дополнительные остановочные пункты. К Северному кладбищу с 08:30 до 19:00 будет курсировать автобусный маршрут №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». Интервалы движения маршрута составят 20-40 минут. На Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное». Останавливаться на нем будут автобусы №1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 а также троллейбус №8. Кроме того, остановочные пункты будут работать у Верхне-Курьинского и Головановского кладбищ. Подробное расписание движения маршрутов выложено на сайте «Гортранса». Также справки можно получить по телефонам: 2-50-25-50 или через специальное приложение для смартфонов «ГорТрансПермь». Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будут дежурить наряды ДПС.