Газопровод будет!
Газопровод в Нытве будет введен в строй до 1 марта будущего года. Такую дату озвучил накануне глава региона Максим Решетников в ходе приема граждан в приемной президента РФ в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, вопросы газификации региона обсуждались на недавней встрече главы Прикамья и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договоренности по расширению программы: до 2020 года Прикамье и «Газпром» направят на развитие газификации 7,4 млрд руб.
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