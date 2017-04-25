Дума озаботилась переселением граждан из аварийного жилья

На Пленарном заседании Пермской городской Думы сегодня планируется рассмотреть около двух десятков вопросов. Среди них, в частности, об итогах реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Пермская городская Дума планирует поддержать решение Совета депутатов города Новосибирска о направлении обращений к федеральным властям по вопросу предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Ожидается, что до конца текущего года будет проработан вопрос утверждения муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми на 2018 и последующие годы с привлечением средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.